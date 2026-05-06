Nell’Alta Irpinia sono stati individuati tre soggetti coinvolti in attività illegali legate a scarichi e emissioni non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno trovato un’officina con 30 veicoli abbandonati, sotto i quali si celavano possibili fonti di inquinamento abusivo. Le indagini hanno portato al deferimento delle persone coinvolte, che ora devono rispondere di reati ambientali.

? Cosa scoprirai Come sono state scoperte le emissioni abusive nell'officina dell'Alta Irpinia?. Cosa nascondeva l'opificio di Avellino sotto i 30 veicoli abbandonati?. Perché lo scavo della piscina nel mandamento baiano è stato sequestrato?. Quali rischi per la salute causano gli scarichi illeciti nel terreno?.? In Breve Opificio di Avellino: 30 autoveicoli fuori uso abbandonati su terreno non impermeabilizzato.. Artigiano di 53 anni in Alta Irpinia: emissioni gassose senza autorizzazione e attrezzature non a norma.. Mandamento baiano: scavo di 500 metri quadrati per piscina in area vincolata idrogeologicamente.. Indagini aperte presso la Procura di Avellino per le violazioni accertate dai Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia, tre deferiti: scarichi illeciti e emissioni abusive scoperti

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