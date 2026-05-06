Negli ultimi giorni, una parte della rete diplomatica iraniana ha intensificato la diffusione di contenuti su piattaforme social, puntando in particolare all’Italia. Tra meme, riferimenti alla cultura pop e elementi di antiamericanismo, il materiale viene condiviso con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e creare un’immagine negativa. Questa strategia si inserisce in un quadro di attività online più ampio, volto a comunicare messaggi specifici attraverso canali digitali.

Nelle ultime settimane, una parte della rete diplomatica iraniana ha adottato nuove modalità di comunicazione, che passano per i suoi account ufficiali, specialmente quelli presenti su X, e che utilizzano meme, video generati con l’intelligenza artificiale, battute contro Donald Trump, riferimenti alla cultura pop occidentale e messaggi adattivi, cuciti addosso ai pubblici nazionali. Il cambiamento. Secondo un’analisi dell’Institute for Strategic Dialogue, molti account di ambasciate e consolati iraniani su X hanno abbandonato, almeno in parte, il linguaggio diplomatico tradizionale per adottare uno stile più aggressivo, ironico e nativo dei social.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, la propaganda su X punta all’Italia tra meme, cultura pop e antiamericanismo

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