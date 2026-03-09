Lancio missile balistico la Turchia convoca l' ambasciatore iraniano

Dopo il lancio di un secondo missile balistico intercettato nello spazio aereo turco, il governo di Ankara ha convocato l’ambasciatore iraniano per esprimere il proprio disappunto. L’evento ha avuto luogo in un momento di tensione tra i due paesi, con il governo turco che ha deciso di reagire ufficialmente alla situazione. La convocazione si è svolta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Dopo il lancio di un missile balistico, il secondo, intercettato nello spazio aereo turco, Ankara ha convocoato l'ambasciatore iraniano per protestare. Lo rende noto l'agenzia di stampa Anadolu. "Penso abbiano commesso un grosso errore". 🔗 Leggi su Today.it

La Nato ha abbattuto un missile balistico iraniano diretto in Turchia

Missile balistico iraniano abbattuto dalla Nato: era diretto in Turchia

Turchia, nuovo missile dall'Iran intercettato dalla Nato: cosa è successo

I numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerra

ULTIM'ORA: La #Turchia adotta "decise" misure per proteggere il suo territorio dopo l'ultimo lancio di un missile balistico nello spazio aereo turco. Il Ministero della Difesa turco ha avvertito che adotterà "tutte le misure necessarie" contro qualsiasi minaccia al s - facebook.com facebook

La #Turchia esprime le sue proteste all' #Iran per il lancio di un missile balistico nello spazio aereo turco in una telefonata tra #Fidan e #Araghchi, secondo fonti turche. Fidan ha chiesto ad Araghchi di evitare passi che potrebbero estendere la guerra alla regio x.com