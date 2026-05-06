insieme nelle bellezze letteratura e teatro a villa parnaso

Tempo di lettura: 3 minuti Letteratura, teatro e natura: torna alla sua quarta edizione “Insieme nelle bellezze”, l’evento, organizzato dall’associazione Caffè Letterario, inserito nel calendario di iniziative “Primavera della Cultura” nell’ambito del più ampio progetto Volwer Lab che vede coinvolti, oltre all’associazione capofila Eiraionos Aps, Destinazione Italia s.r.l. e i quattro istituti superiori di Torre Annunziata: il Liceo Pitagora-Croce, il Liceo De Chirico, l’Istituto Marconi e l’Istituto Graziani-Cesaro-Vesevus. Un progetto iniziato a novembre dello scorso anno e finanziato con fondi del NextGeneration Eu su bando del Dipartimento per la Coesione Territoriale che sta coinvolgendo 160 alunn i delle scuole oplontine.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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