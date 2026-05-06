Infermiere del Cardarelli ferito Indagini in corso

Un infermiere dell’ospedale Cardarelli è stato ferito in un episodio ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La direzione della struttura ha dichiarato che l’ospedale è sicuro e sta collaborando con la polizia per chiarire i fatti. Il paziente coinvolto nell’incidente si trova in buone condizioni di salute. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze dell’accaduto.

La direzione dell’ospedale “La struttura è sicura, stiamo collaborando con la Polizia per garantire che rapidamente si accerti la verità” il paziente è in buone condizioni. Napoli, 5 maggio 2026 – In merito alla notizia riportata dagli organi di informazione, in base alla quale un infermiere dell’ospedale Cardarelli sarebbe stato accoltellato in mattinata nei pressi.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Infermiere del Cardarelli ferito. Indagini in corso Notizie correlate Napoli, infermiere ferito da un coltello nel parcheggio del Cardarelli? Cosa scoprirai Come hanno fatto i tre rapinatori a fuggire senza essere intercettati? Cosa è successo esattamente nel momento in cui l'infermiere... Infermiere accoltellato nel parcheggio del CardarelliUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Infermiere del Cardarelli ferito nel parcheggio dell'ospedale; Infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli; Napoli choc, infermiere accoltellato all'ospedale Cardarelli: si indaga; Napoli, infermiere del Cardarelli accoltellato nel parcheggio dell'ospedale: volevano rapinarlo. Napoli, infermiere rifiuta di consegnare il portafogli: accoltellato nel parcheggio del CardarelliNAPOLI (rgl) – Un’aggressione improvvisa, consumata all’alba in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di cura e sicurezza. È quanto accaduto nel parcheggio dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove un ... ilgiornalelocale.it Infermiere del Cardarelli ferito: Indagini in corso La direzione dell’ospedale La struttura è sicuraStampa In merito alla notizia riportata dagli organi di informazione, in base alla quale un infermiere dell’ospedale Cardarelli sarebbe stato accoltellato in mattinata nei pressi di un parcheggio di m ... salernonotizie.it Un infermiere aggredito a coltellate davanti al pronto soccorso del Cardarelli: si cerca i due aggressori. - facebook.com facebook Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di Napoli x.com