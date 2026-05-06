Domani in Vaticano si terrà l'incontro tra il Papa Leone, ufficialmente noto come Robert Prevost, e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Durante la riunione, si discuteranno varie questioni, e il Papa ha dichiarato che ascolteranno attentamente le istanze presentate, pur precisando che non potranno evitare di affrontare anche gli argomenti relativi a quanto accaduto in precedenza.

Domani, 7 maggio, in Vaticano, Papa Leone, al secolo Robert Prevost, incontrerà il suo connazionale Marco Rubio, segretario di Stato americano. Un incontro che arriva dopo giorni di tensioni, (con le due accuse rivolte da Trump al Papa) e su cui si è espresso oggi il segretario di Stato della Santa Sede. Parolin: “Saremo franchi ma interlocutori degli Usa”. “Domani ascolteremo Rubio, l’iniziativa è partita da loro, poi immagino si parlerà di quello che è successo in questi giorni, non potremo non toccare questi argomenti e poi un po’ in generale tratteremo i temi di politica internazionale, temi come l’America Latina, immagino anche Cuba, ci saranno tutti i temi più caldi”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incontro Prevost-Rubio, Parolin: “Lo ascolteremo ma non potremo non parlare di quanto accaduto”

Notizie correlate

Santa Sede e USA: Rubio e Prevost per ricucire il dialogo globale? Cosa scoprirai Come influenzerà la sensibilità cattolica di Rubio le decisioni di Trump? Perché l'incontro tra Prevost e Rubio può sbloccare i...

Leggi anche: Trump inguaia Rubio attaccando Leone. In mezzo c’è Parolin

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump contro il Papa: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il nuovo attacco alla vigilia dell'incontro del pontefice con Rubio; Altri due vescovi anti-Trump: Prevost insiste a cambiare la Chiesa USA; Trump: Papa mette in pericolo molti cattolici. Leone: Predico Vangelo; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni.

Rubio viene in pace. La Difesa non teme sorprese, verso incontro con MeloniIl segretario di Stato incaricato del disgelo vedrà Papa Leone giovedì e probabilmente anche la premier. Tra i dossier Hormuz e Ucraina. Fonti ... huffingtonpost.it

Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia MeloniIl segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontrare il Papa dopo l'attacco di Trump: possibile un vertice con Giorgia Meloni ... virgilio.it

Sarà Rubio la vittima della folle sbandata di Trump. Ma Prevost dica qualcosa di agostiniano. Di @ferrarailgrasso x.com

Sarà Rubio la vittima della folle sbandata di Trump. Ma Prevost dica qualcosa di agostiniano Di Giuliano Ferrara Il presidente americano attacca il pontefice prima dell'arrivo del suo povero segretario di stato in Vaticano. E però da un realista agostiniano c - facebook.com facebook