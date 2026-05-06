Si è tenuto un incontro tra l’indagato Hijazi e altri soggetti, suscitando polemiche riguardo all’evento organizzato presso il circuito di Ascari. Durante la giornata, è stato riferito che uno dei partecipanti ha sconsigliato a Dahdouh di incontrare Hijazi. Nel frattempo, lo staff di Ascari ha negato l’accreditamento ai giornalisti che avevano richiesto di seguire l’evento, senza fornire spiegazioni ufficiali.

? Cosa scoprirai Chi ha sconsigliato a Dahdouh l'incontro con l'indagato Hijazi?. Come ha fatto lo staff di Ascari a negare l'accreditamento giornalistico?. Perché un esponente della commissione Antimafia ha organizzato questo evento?. Quali legami collegano i relatori alla rete di Mohammad Hannoun?.? In Breve Inchiesta Domino coinvolge 20 indagati tra cui tre figure chiave della rete Hannoun.. Raed Dahdouh ha ignorato gli avvertimenti ricevuti a Gaza per incontrare Hijazi.. Staff di Ascari ha negato l'accreditamento giornalistico richiesto lunedì 4 alle 18:50.. Alessandro Di Battista compare nelle carte processuali relative ai contatti con Hamas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro con l’indagato Hijazi: polemiche per l’evento di Ascari

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