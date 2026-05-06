Incidente sulla Nepesina a Civita Castellana | auto si schianta e si ribalta un ferito soccorso con l' eliambulanza

Intorno alle 14,30 del 6 maggio, sulla statale 311 via Nepesina, alle porte di Civita Castellana, si è verificato un grave incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo, si è schiantata e si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, a causa delle ferite riportate, un ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Nessun dettaglio sulle cause dell'incidente è stato ancora comunicato.