Ilaria Caputo allo Steri | il blu di Aquae tra arte e filosofia

Allo Steri, Ilaria Caputo presenta il suo progetto “Aquae”, un’esposizione che combina arte e riflessione filosofica. L’artista utilizza tonalità di blu ispirate al mare, creando opere che invitano a interrogarsi sulla percezione visiva e sul ruolo delle immagini nelle dinamiche sociali. La mostra si concentra su come le sfumature marine possano influenzare il modo in cui si percepiscono le realtà quotidiane e le illusioni collettive.

? Cosa scoprirai Come può il blu di un quadro scuotere la nostra percezione?. Perché l'artista usa le sfumature marine per combattere l'illusione sociale?. Cosa nasconde la ricerca di Ilaria Caputo dietro la calma del mare?. Dove si incontrano la memoria storica dello Steri e l'arte contemporanea?.? In Breve Curatela di Massimiliano Reggiani nell'ambito del XV Festival Settimana delle Culture. Mostra visitabile dalle 16:30 alle 19:00 fino al 20 maggio. Esposizione gratuita presso la biblioteca E. Vittorietti nel Complesso dello Steri. Evento inserito nel contesto culturale della Fiera del Mediterraneo a maggio. Lunedì 11 maggio alle ore 18 la biblioteca E.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ilaria Caputo allo Steri: il blu di Aquae tra arte e filosofia Notizie correlate Leggi anche: "Aquae": al Complesso Monumentale dello Steri la mostra di Ilaria Caputo Leggi anche: Mozart e Schumann, tra equilibrio e tempesta: Wei-Ting Hsieh in concerto allo Steri per Palermo Classica