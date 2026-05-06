Il tragico incidente | Sirin ragazza speciale dal cuore grande Un dolore immenso

Era una sera come tante, un breve tragitto dalla casa al centro cittadino lungo una strada abituale. Durante il tragico incidente, una giovane ragazza è rimasta coinvolta in un episodio che ha causato la morte. La vittima, nota tra amici e familiari come una persona dal cuore generoso, non ha avuto scampo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Era una sera come tante, un tragitto breve da casa al centro, lungo una strada conosciuta. Caterina e Angelica Romualdi erano partite da casa nel quartiere Ca’ Ossi Forlì, vicino all’ex Centrale Avicola, insieme a Sirin Jaziri (un’amicizia nata da poco e già diventata abitudine), senza sapere che quel percorso si sarebbe interrotto lungo viale dell’Appennino. Domenica sera avevano scelto di uscire insieme per raggiungere alcuni amici, nel ritmo semplice di una giornata festiva qualunque. A mettersi al volante, secondo quanto riferito da persone a loro vicine, potrebbe essere stata Angelica: la macchina era sua ed era poco incline a cederla ad altri, mentre Caterina non aveva la patente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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