Il Siena si prepara per la semifinale dei play off 20252026 e domani affronterà la trasferta a Prato. I giocatori hanno ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio, concentrandosi sulla strategia e sul miglioramento fisico. La squadra si prepara a disputare una partita importante, che potrebbe determinare la qualificazione alla finale. La trasferta rappresenta un passo decisivo nel cammino verso la promozione.

Il countdown è iniziato: ieri pomeriggio è ripresa la preparazione del Siena, in vista della trasferta di Prato, semifinale dei play off 20252026. Se già arrivare agli spareggi è stata, per Gill Voria e i suoi ragazzi (imbattuti per 13 partite) una conquista, dopo una stagione che sembrava compromessa, vincerli darebbe ancora più lustro a quanto di buono fatto. I play off, in Serie D, non valgono poi molto, un’affermazione servirebbe soltanto ad aumentare le chance di un ripescaggio che appare a oggi ben lontano. Ma aumenterebbe l’autostima e la consapevolezza di un gruppo cresciuto nell’affiatamento e nel gioco partita dopo partita e pronto a intraprendere un nuovo cammino che la proprietà ha già annunciato più ambizioso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Siena va a Prato per la semifinale. La linea di Guerri e il futuro da costruire

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