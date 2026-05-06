Si terrà da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026 " Sale–Sant’Ambrogio in Festival ", la manifestazione dedicata alla memoria di Fabio Picchi che celebra il quartiere di Sant’Ambrogio, la sua comunità e la cultura del cibo artigiano in una forma diffusa e partecipata. Nato quattro anni fa con l’obiettivo di raccontare i valori del mondo Cibrèo e la filosofia del Teatro del Sale, il festival coinvolgerà l’intera città di Firenze con centinaia di eventi tra approfondimenti, spettacoli, musica, teatro e momenti di socialità. Il tema scelto per questa edizione è quello delle relazioni, filo conduttore degli incontri e delle serate ospitate negli spazi del Teatro del Sale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sapore di Sant’Ambrogio . Il quartiere si accende con ’Sale’ e rende omaggio a Fabio Picchi

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