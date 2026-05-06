Il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 ormai si basa solo su debolissime congetture sull'Iran

L'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran si basa principalmente su dichiarazioni di un intermediario e su alcune supposizioni politiche. Attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle organizzazioni calcistiche coinvolte, e le discussioni rimangono nel campo delle ipotesi. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo a questa possibilità.

L'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran continua a circolare, ma ormai si regge quasi soltanto sulle dichiarazioni di Paolo Zampolli e su una serie di supposizioni politiche. La FIFA ha ribadito che l'Iran giocherà il torneo negli Stati Uniti, mentre dal punto di vista regolamentare non esiste alcuna procedura già avviata per riportare gli Azzurri al Mondiale.🔗 Leggi su Fanpage.it Gli Usa chiedono alla Fifa il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran Notizie correlate L’articolo 6.7 regola il ripescaggio ai Mondiali 2026: quante probabilità ha l’ItaliaIn caso di assenza dell'Iran ai Mondiali 2026 a causa della guerra con gli Stati Uniti, il tabellone della coppa dovrebbe riempire la casella vuota:... La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’ItaliaLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali 2026, Infantino chiude il caso: l'annuncio della Fifa; Quote Italia ripescata Mondiali 2026: gli operatori ci credono; Italia ripescata ai Mondiali, svolta improvvisa: Iran fuori dal congresso Fifa e amichevoli annullate. La Rai sogna un’estate al 50% di share; Italia ripescata ai Mondiali 2026, che cosa c’è di vero, perché se ne parla. Mondiali 2026, sfuma il ripescaggio dell’Italia: l’Iran resta in corsaDopo giorni di voci e ipotesi, la FIFA conferma la presenza della nazionale asiatica: per gli Azzurri resta solo l’amarezza per la mancata qualificazione ... skuola.net Italia ripescata ai Mondiali, nuova svolta: la pretesa (impossibile) dell’Iran e la minaccia d’addio. Il piano B della RaiL’eventuale ripescaggio degli Azzurri cambierebbe la copertura della tv di Stato: la delegazione iraniana presenta intanto le sue condizioni ... libero.it Fratelli d'Italia. . La proprietà privata è sacra, e il Governo Meloni mette in campo ogni sforzo per tutelarla e difenderla dall’abusivismo, dai soprusi e dall’illegalità. Al fianco dei cittadini onesti, lo Stato è tornato. - facebook.com facebook #Zampolli: "Italia al posto dell'Iran al Mondiale. Felice per lo Scudetto dell'Inter" x.com