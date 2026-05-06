Il Real Albergo dei Poveri nuovo cuore culturale della città

Il Real Albergo dei Poveri si sta affermando come nuovo punto di riferimento culturale in città. La struttura ha ospitato un evento pubblico dalle 16:00 alle 20:30, aperto a tutti, che ha visto la partecipazione del sindaco. L’iniziativa ha segnato l’inizio di un percorso volto a valorizzare l’edificio e il suo ruolo nella vita cittadina.

Il Real Albergo dei Poveri si attesta come nuovo cuore culturale della città. La prima tappa dello straordinario percorso che sta accompagnando la struttura nel suo cammino è stata consacrata con un grande happening, dalle ore 16:00 alle ore 20:30, ad accesso libero, con il sindaco Gaetano.🔗 Leggi su Napolitoday.it L’Albergo dei Poveri si illumina con la mostra di Amura per CTE Notizie correlate I corridoi della misericordia. Speranze e misteri del Real Albergo dei PoveriAl Serraglio le ragazze imparavano a cucire guanti, stoffe e berretti (in foto, una ragazzina che si credeva fosse una ex prostituta bambina. Leggi anche: Mostre, in 150mila al Real Albergo dei Poveri per “Ancora qui_Prologo” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 150mila visitatori al Real Albergo dei Poveri per 'Ancora qui_Prologo'; Il Real Albergo dei Poveri nuovo cuore culturale della città; Reviving the Real Albergo dei Poveri: A Collective Memory Journey; Si conclude a Napoli la V edizione di Art&Science Across Italy. 150mila visitatori al Real Albergo dei Poveri per 'Ancora qui_Prologo'La mostra Ancora qui_Prologo. L'albergo dei poveri e la memoria delle cose, cuore delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli, promossa dall'assessorato al Turismo guidato da Teresa Armato , ha rag ... ansa.it Ancora qui_Prologo, 150mila visitatori al Real Albergo dei PoveriUn traguardo che va oltre ogni previsione: la mostra Ancora qui_Prologo. L’albergo dei poveri e la memoria delle cose, cuore delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli, promossa dall’Assessorato ... ilroma.net Ecco le opere vincitrici della tappa di Pisa! Congratulazioni alle studentesse e agli studenti che le hanno ideate e realizzate. Le opere premiate andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terrà al Real Albergo dei Poveri di Napoli dal 9 - facebook.com facebook 150mila visitatori al Real Albergo dei Poveri per 'Ancora qui_Prologo'. Manfredi, 'la mostra è un'occasione per riappropriarsi della nostra memoria' #ANSA x.com