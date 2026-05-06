Un nuovo parco dedicato ai bambini sarà intitolato a Carlo Rambaldi, famoso per aver creato effetti speciali nel cinema. L'inaugurazione è prevista prossimamente e nel parco ci saranno aree di gioco e spazi ricreativi. La scelta di intitolare il parco a Rambaldi è stata decisa dagli amministratori locali. Tra le attrazioni previste, ci sarà anche una statua di Et, il personaggio creato dall'artista.

Carlo Rambaldi, il re degli effetti speciali, vedrà i bambini sorridere e giocare nel parco che porterà il suo nome. "Missione compiuta", esulta Maurizio Grazzi, presidente dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia, sezione di Ferrara), parà nel cuore, da sempre vicino a quell’uomo che sapeva trasformare la fantasia in immagini e personaggi. Che era un paracadutista, nel taschino la tessera numero mille. "Il papà di E.T. avrà un suo spazio verde, con giochi e giostrine", annuncia, senza nascondere l’orgoglio per essere riuscito a mettere a segno quello che per lui è un grande sogno. Il taglio del nastro sarà il 15 maggio, venerdì, alle 11.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco dei bambini nel nome di Rambaldi: "Ci sarà anche Et"

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