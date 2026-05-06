Carolina Herrera ha lanciato una nuova versione del suo profumo iconico, Good Girl al gelsomino, in occasione del decimo anniversario della fragranza. La versione rinnovata si presenta più intensa rispetto alla precedente, mantenendo comunque le note caratterizzanti del gelsomino. La campagna di presentazione è stata accompagnata da eventi promozionali e comunicati ufficiali che ne hanno annunciato il rilancio sul mercato.

Il gelsomino, in realtà, è molto più di una semplice nota floreale: è l’anima dell’universo olfattivo di Carolina Herrera. «È il fiore preferito di mia madre», racconta Carolina A. Herrera, Beauty Creative Director. «Da sempre le ricorda il profumo della pianta di gelsomino che cresceva sotto la finestra della sua camera durante le vacanze estive. Ha ispirato innumerevoli creazioni, dagli abiti ai gioielli, fino alle nostre fragranze più iconiche». Anche la fragranza originale Good Girl Eau de Parfum poneva il gelsomino al centro della composizione e in questi dieci anni ogni interpretazione di Good Girl lo ha esaltato con sfumature sempre nuove.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il nuovo Good Girl al gelsomino

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