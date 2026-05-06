Il nuovo asilo nido di Lecco sarà dedicato ad Archimede
Un nome scelto insieme, non imposto dall'alto. Il nuovo asilo nido di via Timavo, nel quartiere di Bonacina, avrà un'identità precisa: si chiamerà "Archimede". La giunta comunale di Lecco ha approvato l'intitolazione con delibera unanime dello scorso 30 aprile, accogliendo in toto la proposta.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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