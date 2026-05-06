Nel confronto tra il girone di andata e quello di ritorno del Milan, si nota una diminuzione delle prestazioni della squadra. Durante la seconda parte della stagione, il club ha raccolto meno punti rispetto alla prima, evidenziando un calo nei risultati. Questa differenza è stata analizzata in una puntata di 'La Tripletta', dove sono stati evidenziati alcuni aspetti legati alle prestazioni e ai numeri della squadra.

Tra il girone d'andata e quello di ritorno del Milan di Massimiliano Allegri c'è quasi un abisso. Se n'è parlato a 'La Tripletta'. Il video Il Milan sembra essersi dimenticato come si segna e come si vince, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo che rischia di compromettere la corsa per un posto nella prossima Champions League. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno analizzato la stagione rossonera, soffermandosi su un dato piuttosto sorprendente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan è davvero in calo? Il girone di ritorno smaschera un dato problematico

Notizie correlate

Milan, attacco da zona retrocessione nel girone di ritorno: il dato che fotografa la crisi offensiva rossoneraSe la qualificazione in Champions League resta ancora alla portata, c’è un dato che fotografa meglio di ogni altro le difficoltà del Milan nel 2026:...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il Milan è davvero in calo? Il girone di ritorno smaschera un dato problematico; Milan-Juventus il manifesto della pochezza del calcio italiano? La Roma fa bene ad affidarsi completamente a Gasperini? La corsa Champions è davvero ancora aperta? Il 3X3 di GOAL; Corsa Champions, Milan in crisi e Juve in affanno: ora la Roma sogna. Calendari a confronto; Corsa Champions incerta, Sorrentino boccia Juve e Milan: Livello davvero basso e mentalità scarsa.

Milan, cosa c’è dietro il crollo: solo 25 punti da gennaio. L’aspetto fisico, mentale e il mercato7 punti nelle ultime sette partite per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal ko di Reggio Emilia con il Sassuolo ... corrieredellosport.it

Milan, perché la squadra non è andata a salutare i tifosi dopo la sconfitta col Sassuolo? Emerge il retroscena del gesto di MaignanMilan, perché la squadra non è andata a salutare i tifosi dopo la sconfitta col Sassuolo? Emerge il retroscena del gesto di Maignan ... calcionews24.com

Luka Modric ha davvero il AC Milan nel cuore Il croato prova a tornare prima del tempo in campo! Per tutti i dettagli, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Juve, il mercato ti dà un ordine. I meriti di Chivu e i veri scogli del Milan Leggi l’editoriale di @AlfredoPedulla x.com