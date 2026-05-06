il messaggio del papa sulla bomba iraniana

Nel 1993, uno studioso pubblicò un libro che analizzava i processi di democratizzazione avviati a fine secolo. Nel frattempo, il Papa ha rivolto un messaggio riguardante la bomba iraniana, toccando questioni di sicurezza e tensioni internazionali. La comunicazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione globale verso i conflitti e le sfide geopolitiche in Medio Oriente.

Nel 1993 Samuel Huntington pubblicò un libro intitolato “La terza ondata”, uno studio sui processi di democratizzazione alla fine del XX secolo. Ne riporto un passaggio che può essere utile a inquadrare lo scenario, ieri e oggi: «Con Giovanni Paolo II, il Vaticano si è decisamente spostato al centro della lotta contro l’autoritarismo. Nel marzo 1979, nella sua prima enciclica, Giovanni Paolo II ha esplicitamente denunciato le violazioni dei diritti umani e ha identificato la Chiesa come il “guardiano” della libertà, “quale condizione e fondamento della dignità della persona umana”. Anche i viaggi papali hanno assunto un’importanza chiave. Giovanni Paolo II ha dimostrato la capacità di apparire in tutta la sua maestosità pontificia nei momenti critici del processo di democratizzazione (.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran

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