Pesaro il nuovo ponte sulla Foglia celebra il messaggio di Papa Francesco

A Pesaro, nel mese di aprile 2025, è stato inaugurato un nuovo ponte pedonale e ciclabile che attraversa il fiume Foglia. Oggi, il collegamento è stato intitolato a Papa Francesco, in un gesto che vuole rappresentare un messaggio simbolico. L’opera collega due parti della città e mira a favorire gli spostamenti dei pedoni e ciclisti. La cerimonia di intitolazione si è svolta durante l’inaugurazione ufficiale.

Il collegamento pedonale e ciclabile che attraversa il fiume Foglia a Pesaro, inaugurato nel corso dell’aprile 2025, ha ricevuto oggi un nome simbolico: Papa Francesco. La scelta avviene in coincidenza con la ricorrenza di un anno dalla scomparsa del pontefice, legando l’infrastruttura che unisce il centro cittadino al quartiere di Tombaccia a una figura che ha segnato profondamente l’epoca attuale attraverso i suoi messaggi di fratellanza, dialogo e pace. Un connubio tra urbanistica e valori universali. La decisione di attribuire questo titolo all’opera pubblica nasce da una proposta avanzata dal sindaco Biancani, poi formalizzata tramite una mozione approvata dal consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro, il nuovo ponte sulla Foglia celebra il messaggio di Papa Francesco Notizie correlate Meloni ricorda Papa Francesco: “Ha segnato il nostro tempo, il suo messaggio resta attuale”Ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice con un... Pasqua, il Papa celebra la messa a San Pietro: attesa per il messaggio al mondo e i richiami alla paceLa Pasqua torna a essere uno dei momenti più simbolici e osservati della vita della Chiesa cattolica, con lo sguardo del mondo puntato su Piazza San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Intitolazione ponte ciclopedonale a Papa Francesco. Pesaro intitola il Ponte Ciclopedonale sul Foglia a Papa Francesco. Biancani: «Una scelta che dà un’anima all’opera»Un anno dopo la sua scomparsa, Pesaro ha intitolato a Papa Francesco il Ponte ciclopedonale sul Foglia, che collega il Quartiere Tombaccia al Centro. La decisione nasce da una proposta del sindaco ... corriereadriatico.it Il ponte ciclopedonale sul Foglia a Pesaro intitolato a Papa FrancescoIl ponte Ciclopedonale sul Foglia di Pesaro, che inaugurato nell'aprile 2025, e che collega il quartiere Tombaccia a quello del centro, è stato intitolato, nella giornata di oggi, a Papa Francesco, a ... ansa.it