Il maltempo cambia il calendario dei lavori sulla A26 | annullata la chiusura di mercoledì notte

Il maltempo ha portato alla cancellazione della chiusura prevista per la notte di mercoledì sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Le previsioni meteorologiche hanno influito sul piano dei lavori, portando a una variazione rispetto al calendario originario. La modifica riguarda esclusivamente la parte del programma che prevedeva la chiusura in quella fascia oraria. Nessun altro intervento o variazione è stata comunicata al momento.

Le previsioni meteo hanno modificato il programma dei cantieri sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Autostrade per l’Italia ha comunicato che la chiusura del tratto tra Arona e l’innesto con la D08 diramazione Gallarate-Gattico, inizialmente prevista per la notte di mercoledì 6 maggio, è.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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