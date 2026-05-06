Il lungo e costoso esodo da Barcola | in porticciolo altri 21 punti critici la Regione pronta con i ristori

Con l’arrivo della stagione estiva, il porticciolo di Barcola si prepara ad affrontare un afflusso di visitatori, ma presenta ancora numerosi problemi strutturali. In totale, sono stati segnalati 21 punti critici nel porticciolo, che richiedono interventi di manutenzione. La Regione ha annunciato un piano di ristori destinato a coprire i costi di intervento, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

La stagione estiva sta per iniziare, ma la situazione del porticciolo di Barcola potrebbe farsi rovente. Non tanto per le temperature attese, bensì per il fatto che, a causa del ritrovamento degli ordigni bellici e i successivi monitoraggi, decine e decine di proprietari di imbarcazioni sono.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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