Il Giro d’Italia torna a Napoli da Città metropolitana fondi per le strade

Il Giro d’Italia tornerà a passare per Napoli, segnando la quinta partecipazione consecutiva della corsa ciclistica nella città. La manifestazione si svolgerà nel quadro di un percorso che attraverserà diverse zone del territorio, attirando l’attenzione di pubblico e media internazionali. Contestualmente, sono stati stanziati fondi destinati alla manutenzione e al miglioramento delle strade cittadine, in modo da garantire un percorso sicuro per i partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Per il quinto anno consecutivo il Giro d’Italia mostrerà al mondo la bellezza di Napoli e della sua area metropolitana: il 14 maggio prossimo si svolgerà la tappa Paestum – Napoli, la sesta della 109ª edizione, frazione che porterà i campioni delle due ruote dai templi greci dell’antica Poseidonia, dopo 141 km, alla volata finale nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola di piazza del Plebiscito, in quella che un tempo era la città di Neapolis. Oltre a sostenere l’arrivo del Giro, la Città Metropolitana di Napoli anche quest’anno ha garantito la propria disponibilità nei confronti dei.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Giro d’Italia torna a Napoli, da Città metropolitana fondi per le strade Notizie correlate Città Metropolitana di Napoli, approvato il Bilancio 2026: manovra da 610 milioni per scuole, strade e ambienteSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio fondi per scuole e ambiente per 7,6 milioni di euroSì anche al rinnovo del comodato d’uso gratuito per Villa Parnaso a Torre Annunziata, porta di accesso al mare della città: sarà realizzato anche un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma. Il Giro d'Italia parte da Catanzaro: il 12 maggio scuole chiuse. Fiorita: Vetrina per tutta la CalabriaIl Giro d'Italia il 12 maggio sarà in Calabria per la Catanzaro-Cosenza, quarta tappa della corsa rosa. La partenza è prevista alle 13.40 dal Parco della ... catanzaro.gazzettadelsud.it Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia: il tandem Arensman-Bernal per la generale. Ganna punta alla cronoNel contesto di una corsa che si allineerà ai nastri di partenza con Jonas Vingegaard come unico favorito per la conquista del successo finale è ... oasport.it Wellens critico sulla partenza del Giro d'Italia in Bulgaria: "Il viaggio è stato un rompicapo, sarò sollevato quando saremo in Italia. Noi siamo partiti con un numero di mezzi ridotti" - facebook.com facebook First attempt. First Pink Jersey. Sometimes dreams come true. Who will make it happen this year Centrare la vittoria al primo tentativo, indossare la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia. Il sogno a volte si realizza. Chi centrerà l’obiettivo quest’anno #G x.com