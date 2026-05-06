Il G7 ha annunciato l’intenzione di creare un consiglio dedicato alle terre rare, risorse strategiche per l’industria tecnologica e militare. La decisione arriva in risposta alla forte presenza della Cina nel settore, che detiene la maggior parte delle riserve e delle capacità di produzione. Questa mossa segna un passo verso una maggiore autonomia da parte dei paesi membri, che vogliono ridurre la dipendenza da Pechino.

Il momento di attrezzarsi. E proteggersi, una volta per tutte. Il G7 è pronto a tagliare definitivamente i ponti con la Cina, padrona indiscussa delle terre rare sparse per il globo. Tra estrazione e raffinazione, oggi Pechino controlla direttamente o indirettamente, tra il 70 e il 90% delle catene di approvvigionamento. Eppure, come raccontato da questo giornale, un lento ma inesorabile smottamento è in atto, grazie a una tela di accordi tessuta dagli Stati Uniti con tutti quei Paesi ricchi di minerali critici ma fuori dall’orbita cinese. Adesso, però, è arrivato il momento di fare un passo in avanti. I Paesi del G7, infatti, sarebbero in...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il G7 vuole un board per le terre rare. La mossa anti-Cina

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Contenuti utili per approfondire

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