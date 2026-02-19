L’Occidente si fa il suo listino prezzi per le terre rare La sfida alla Cina

Gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per stabilire un proprio listino prezzi sulle terre rare, cercando di ridurre la dipendenza dalla Cina. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione di garantire l’approvvigionamento di minerali fondamentali per l’industria tecnologica e militare. In questo modo, Washington punta a rafforzare la propria autonomia e mettere pressione sul mercato internazionale. La mossa rappresenta un passo deciso per sfidare il monopolio cinese, che domina il settore dei minerali strategici da anni. La questione rimane centrale nelle strategie di approvvigionamento globale.

Gli Stati Uniti fanno sul serio sulle terre rare, tanto da sfidare la Cina, che nel campo dei minerali critici è semi-monopolista globale, sul terreno dei prezzi. Come a dire, è tempo che il Dragone, che possiede il 70% delle miniere sparse per il Pianeta, non sia il solo a dettare il listino delle materie prime. La corsa alle terre rare, sempre più ultima frontiera della competitività, entra dunque in una nuova dimensione. Non si tratta più soltanto di stringere accordi con Paesi ricchi di minerali ma fuori dall’orbita cinese, come l’Ucraina, il Brasile o il Canada. Washington fino a questo momento ci è riuscita benissimo, portandosi dietro la scia anche l’Europa, la quale sta timidamente e un poco alla volta guardandosi attorno, per assicurarsi approvvigionamenti di materie prime, senza dover dipendere troppo dal Dragone. 🔗 Leggi su Formiche.net

