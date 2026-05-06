Il futuro di un edificio storico a Gallarate si fa strada nel dibattito politico regionale, con il via libera da parte del Demanio. La struttura, spesso al centro di discussioni pubbliche, potrebbe essere trasformata in un punto di riferimento per le emergenze. La decisione apre la strada a possibili interventi di riqualificazione, mentre restano ancora da risolvere alcuni aspetti legati alla gestione e alle modalità di utilizzo.

Il futuro di Gallarate torna al centro del dibattito politico regionale, sospeso tra grandi promesse e nodi da sciogliere. A riaccendere l’attenzione, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso intervenuto a Cavaria con Premezzo in un incontro organizzato dal consigliere regionale Emanuele Monti, dove ha delineato una visione che tiene insieme sanità, emergenze e rigenerazione urbana. Il punto di partenza è uno dei simboli più discussi della città: il casermone di Gallarate, da anni in stato di abbandono e oggi al centro di un progetto di recupero che ha finalmente ottenuto il via libera dal Demanio. Un passaggio tecnico ma decisivo, che consente di uscire dalla fase delle ipotesi per entrare in quella operativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro del casermone: "Un hub delle emergenze. Via libera dal Demanio"

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Argomenti più discussi: Il futuro del casermone: Un hub delle emergenze. Via libera dal Demanio; Hub delle emergenze a Gallarate, Bertolaso: Dal Demanio via libera; Frosinone, sgombero al Casermone: liberato un alloggio ATER occupato abusivamente.

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