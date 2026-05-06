Il futuro degli studenti affidato ai coach

Molti studenti universitari o in procinto di laurearsi trovano difficile immaginare un percorso chiaro dopo la laurea. Alcuni ricorrono a coach e tutor per ricevere supporto nella definizione del proprio futuro professionale. Negli ultimi anni si è diffusa questa figura, che offre consulenza personalizzata su scelte di carriera e sviluppo delle competenze. La presenza di queste figure è aumentata anche nel contesto accademico, con interventi rivolti agli studenti.

Diciassette anni fa la Apple pensò una delle pubblicità più citate della sua storia. “Se vuoi sapere quanta neve c’è in montagna”, diceva una voce fuori campo, “c’è un’app per questo. Se vuoi calcolare le calorie del tuo pranzo, c’è un’app per questo. E se non ti ricordi dove hai parcheggiato l’auto, c’è un’app anche per questo. Sì, c’è un’app praticamente per tutto, solo nel tuo iPhone”. There’s an app for that diventò un tormentone. Rese app una parola di uso comune, ma soprattutto rafforzò l’idea che lo smartphone fosse uno strumento utile per qualsiasi cosa, dal chiamare un taxi al controllo della propria salute. Oggi una variante di quello slogan potrebbe essere there’s a coach for that.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il futuro degli studenti affidato ai coach Atlanta Falcons' Future Should They Hire Jon Gruden #falcons Notizie correlate Giussano, giovani protagonisti. Affidato agli studenti il restyling degli spogliatoiIl talento degli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani continua a lasciare il segno negli spazi pubblici di Giussano. "Decide il Tribunale". Il futuro del porticciolo affidato ai ricorsi. Cresce la polemica"Non credevo fosse necessario spiegare ai consiglieri di minoranza che il Comune non può esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, ma deve... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il futuro degli studenti affidato ai coach; Sognando il futuro e il lavoro: seconda edizione della ricerca Valore D e Ipsos Doxa; Il futuro si costruisce oggi: l’orientamento che aiuta le scelte degli studenti; Se ben formati, il lavoro c'è: il futuro del calzaturiero passa per HModa. Assunto l'80% degli studenti. Il futuro degli studenti affidato ai coachChi va all’università o sta per laurearsi non vede molte porte aperte davanti a sé. Per questo chi se lo può permettere paga un consulente per la carriera Leggi ... internazionale.it Navigare il futuro, al via la terza edizione del corso UnifiTorna 'Navigare il futuro', il corso di alta formazione promosso dall'Università di Firenze in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, con l'obiettivo di formare nuove figure capaci ... ansa.it A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com Le parole di Fabregas tra Champions e futuro Cosa ha detto - facebook.com facebook