L’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla si è riunito di nuovo, questa volta presso il centro sociale La Strada nel quartiere Garbatella a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono confrontate su questioni legate alle attività dell’organizzazione. La riunione è stata l’occasione per discutere i prossimi passaggi e le iniziative in programma.

L’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla torna a riunirsi. Stavolta nello spazio del centro sociale La Strada, nel quartiere Garbatella a Roma. L’assemblea ha una richiesta ben precisa: la liberazione di Thiago Avila e Saif Abukeshe. I due attivisti sono stati sequestrati dalla marina israeliana, che ha intercettato illegalmente l’imbarcazione su cui si trovavano nelle acque internazionali vicino a Creta. Sono stati trattenuti da Israele e ieri il tribunale di Ashkelon ha deciso di prolungare la loro detenzione per altri sei giorni. Lo spiega in apertura della riunione Tatiana Montella, avvocata del team legale della Flotilla Italia. Aggiunge poi che «l’unica vera protezione per Thiago e Saif è spingere sulle mobilitazioni, creare problemi anche ai governi territoriali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Il diritto è dalla nostra parte». L’equipaggio di terra si mobilita

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