Il confronto di Coldiretti Agricoltura e vivaismo Le ricette dei candidati

Nel dibattito promosso da Coldiretti, si è discusso di agricoltura e vivaismo, con particolare attenzione alle proposte dei candidati in vista delle prossime elezioni comunali. Il presidente di Coldiretti ha sottolineato come molte decisioni importanti per il settore vengano prese in altri ambiti e ha chiesto ai candidati di chiarire quale ruolo intendano assegnare all’agricoltura nel loro programma. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle aziende agricole e delle istituzioni locali, focalizzandosi sulle possibili azioni di supporto da parte dell’amministrazione comunale.

PISTOIA Presidente Tesi, molti dei temi cruciali per l’agricoltura si decidono su altri tavoli. Cosa può fare un’amministrazione comunale per tendere la mano alle aziende? "Vorremmo conoscere dai candidati il peso che darebbero all’agricoltura in caso di elezioni. Non dimentichiamo che tra diretto e indiretto (Sau più boschi) il 75% il territorio di Pistoia è di interesse del settore primario. Per questo il Comune è un interlocutore decisivo. In alcuni casi può agire in autonomia, in altri fungere da stimolo per altri. La pianificazione del territorio incide su cittadini e oltre mille aziende agricole". Capitolo burocrazia: quali pratiche andrebbero snellite? "Ci sono pratiche che rischiano di bloccare l’attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il confronto di Coldiretti. Agricoltura e vivaismo. Le ricette dei candidati Notizie correlate Pioggia e blocco dei trasporti minacciano l’agricoltura, Coldiretti: “Quintali di frutta rischiano il macero”Il caro gasolio mette in allarme i produttori agricoli che in un mese hanno registrato un aumento di circa il 40 per cento sul prezzo del diesel che... Dall’Etna nuove rotte per l’agricoltura romagnola: il viaggio studio dei Giovani Coldiretti guarda al futuroNon una semplice visita tecnica, ma un passaggio di crescita dentro una fase decisiva per l’agricoltura italiana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il confronto di Coldiretti. Agricoltura e vivaismo. Le ricette dei candidati; Coldiretti venerdì a Cagliari per il Made in Italy; Pac, il futuro dell’agricoltura al centro del confronto: Coldiretti Molise all’Unimol; Coldiretti Sardegna: migliaia di agricoltori a Cagliari per difendere il Made in Italy. Agricoltura e vivaismo. I candidati a confronto. Incontro con ColdirettiL’appuntamento con Celesti, Capecchi e Mancinelli è fissato per mercoledì alle 21. Tanti temi cruciali del settore saranno discussi alla Capannina di Bottegone. Chi opera in questo comparto esige ris ... lanazione.it Coldiretti Abruzzo: dopo 40 anni riaperto il tavolo latteDopo oltre quarant’anni di assenza, torna finalmente al centro del confronto istituzionale il comparto lattiero-caseario abruzzese. Un passaggio atteso e non più rinviabile, che segna l’avvio di un pe ... rete8.it Allarme peste suina: grande partecipazione al webinar di Coldiretti Piemonte per fare il punto su biosicurezza, mercato ed evoluzione del comparto suinicolo - facebook.com facebook