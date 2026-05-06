Il cast de Il Diavolo veste Prada 2 contro l’accento italiano | la risposta di Anne Hathaway fa infuriare il web

Da screenworld.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il red carpet promozionale de Il diavolo veste Prada 2 si è trasformato in un campo minato linguistico. Durante una puntata del podcast LADBible Agree To Disagree, il cast stellare del sequel più atteso dell’anno si è ritrovato a discutere di una questione apparentemente innocua: quale sia l’accento più sexy del mondo. Ma quando il microfono è passato alla domanda sull’italiano, le risposte hanno fatto storcere il naso a molti fan del Belpaese. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e la new entry Simone Ashley si sono cimentati in un gioco che richiedeva di posizionare il proprio bicchiere su una scala di gradimento: fortemente d’accordo, d’accordo, in disaccordo o fortemente in disaccordo.🔗 Leggi su Screenworld.it

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