il calcio era una delle anime di lucio

Lucio Dalla ha scritto pagine sorprendenti e poetiche sulla nascita del calcio, descrivendo come questo sport rappresentasse una delle anime della sua vita. Le sue parole offrono uno sguardo intimo e suggestivo sul rapporto tra il cantante e il gioco degli dèi, mettendo in luce il legame tra musica e passione sportiva. In queste narrazioni, il calcio si presenta come un elemento centrale nel suo percorso e nelle sue memorie.

Sono pagine sorprendenti e poetiche quelle con cui Lucio Dalla racconta la nascita del gioco degli dèi. Una ‘fiaba’ dal titolo Sul gioco del calcio, riportata alla luce nella preziosa edizione curata da Vincenzo Campo, fondatore delle Edizioni Henry Beyle. E oggi alle 18, nel chiostro dell’Arena del Sole, si terrà un evento dedicato proprio al testo di Lucio. Federico Buffa darà voce alle pagine scritte dal cantautore e dialogherà con Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e con Marcello Domini, professore di chirurgia pediatrica all’Università di Bologna. "Il volume, proposto in tre versioni diverse, si presenta intonso e cucito a mano – spiega Campo, che introdurrà l’evento – L’apertura del libro è dunque affidata al lettore, un modo per permettergli di soffermarsi su una delle anime del macrocosmo di Dalla".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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