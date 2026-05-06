I compensi dei primari degli ospedali aretini

Da arezzonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I compensi dei primari degli ospedali di Arezzo variano considerevolmente da professionista a professionista. Alcuni primari, grazie a un mix di stipendio contrattuale e attività di libera professione, percepiscono somme che superano spesso quelle di dirigenti di alto livello o manager delle Asl. La differenza nei guadagni si riflette nelle diverse modalità di retribuzione e nelle attività svolte da ciascuno.

Quanto guadagnano i primari degli ospedali? Dipende, qualcuno, tra compenso contrattuale e libera professione, percepisce cifre considerevoli che possono arrivare a superare quelle di direttori generali o manager Asl. Stipendi oscillanti che però sono mediamente tra i più bassi di tutta Europa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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