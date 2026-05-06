Un nuovo libro dedicato alle future madri propone di parlare e cantare ai bambini ancora nel pancione. L’opera, intitolata “Parlami in pancia” e illustrata dall’artista Silvia Pertile, è destinata ai piccoli a partire dai tre anni. La pubblicazione, edita da Il Leone Verde, mira a incoraggiare il contatto precoce tra genitori e bambini prima della nascita, offrendo uno strumento semplice e pratico per rafforzare il legame affettivo.

Parlami in pancia di Elisa Mazzioli Illustratrice Silvia Pertile Editore? Il Leone Verde Piccoli, Età di lettura: da 3 anni. Maggio è il mese della mamma, tutto inizia a fiorire e a prepararsi al profumo e ai suoni della primavera, ad una nuova stagione e a nuove vite. La mamma è l’emblema dell’origine della vita, la persona che attraverso il suo corpo genera una vita. Il legame madre-figlio è sempre stato, sin dai tempi antichi, un legame ancestrale simbiotico, basti pensare che il feto, fin dai primi mesi, inizia a percepire il mondo, già a 8 settimane, attraverso le vibrazioni del corpo materno: dal battito del cuore ai rumori dello stomaco che, una volta sviluppati i sensi, diventano suoni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I bambini a cui si parla e si canta mentre sono nella pancia sono più forti a livello neuronale e muscolare”: un libro da regalare alla Festa della Mamma alle future madri

Laurent Maistret, Alex Goude... gagneront-ils | FORT BOYARD FRANCE 2020 E09

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