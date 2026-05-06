Su Amazon, il Huawei Watch GT 5, uno smartwatch di fascia alta, è stato venduto a 115 euro, raggiungendo un prezzo minimo storico. Tra le caratteristiche principali, l'apparecchio non include il modulo NFC, un dettaglio che può influenzare la decisione di acquisto. La riduzione del prezzo si inserisce in un mercato dei dispositivi indossabili molto competitivo, considerando anche le specifiche tecniche offerte dal modello.

? Cosa scoprirai Come influisce l'assenza del modulo NFC sulla scelta finale?. Perché questo nuovo minimo storico cambia il mercato dei wearable?. Quanto dura realmente la batteria con l'Always-On Display attivo?. Quali funzioni avanzate giustificano il risparmio rispetto ai modelli entry-level?.? In Breve Display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e 326 PPI.. Autonomia fino a 14 giorni con HarmonyOS 5.0 o 5 giorni con Always-On Display.. Sistema GPS dual-band con cinque sistemi satellitari per tracciamento sportivo preciso.. Assenza della tecnologia NFC per i pagamenti contactless nonostante il prezzo ridotto.. Il prezzo dello smartwatch Huawei Watch GT 5 46mm su Amazon è sceso oggi a 115,91 €, segnando un nuovo minimo storico con uno sconto del 57% rispetto ai 269 € di listino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei Watch GT 5: lo smartwatch premium scende a 115 € su Amazon

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