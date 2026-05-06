Un hotel si sta affidando ai Reel sui social media per promuoversi. Viene mostrato come un video semplice possa essere più efficace di foto professionali nel rappresentare l’atmosfera della struttura. Inoltre, il proprietario condivide la propria esperienza, affermando che la sua presenza nei video ha portato a un aumento delle prenotazioni rispetto alle campagne pubblicitarie tradizionali. La strategia mira a offrire un’immagine più autentica del soggiorno.

? Cosa scoprirai Come può un video amatoriale sostituire le foto patinate degli hotel?. Perché la faccia del proprietario genera più prenotazioni della pubblicità?. Chi deve gestire l'immagine del territorio tra singoli e consorzi?. Cosa accade quando la libertà dei singoli incontra la strategia istituzionale?.? In Breve Strategia avviata da Giovanni Maregotto ad Abano Terme da gennaio 2026.. Collaborazione con realtà locali come Villa Selvatico per valorizzare il territorio.. Operatore Formentin tra i primi pionieri dei contenuti video nella zona.. Presidente Tezzon coordina il Consorzio Terme Colli Marketing per la destinazione.. L’albergatore Giovanni Maregotto ha deciso di mostrare la realtà del suo Hotel Aqua ad Abano Terme attraverso i video brevi dei social media da gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hotel Aqua: la sfida dei Reel per un turismo più autentico

Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG

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