Il turismo che cambia Per gli hotel la sfida dell’IA

Negli ultimi tempi, il settore alberghiero sta assistendo a un mutamento nel modo di attrarre clienti, con l’intelligenza artificiale che gioca un ruolo sempre più centrale. Per le strutture ricettive, la priorità non è più solo ottenere visibilità sui motori di ricerca, ma anche assicurarsi di essere incluse nelle risposte e nei sistemi di suggerimento automatizzati. Questa evoluzione sta modificando le strategie di comunicazione e promozione nel settore.

L’intelligenza artificiale è sempre più importante anche nel turismo, al punto che secondo molti la sfida non è più il posizionamento su Google, ma la presenza nelle risposte generate dall’AI. Tra contenuti chiari, reputazione online e specializzazione, gli hotel devono attrezzarsi e farsi trovare preparati. Fra gli esperti, il consulente del turismo Emilio Zorini, fotografa una situazione in evoluzione. "Oggi – dice – un albergatore si deve chiedere se compare nella risposta di un sistema di intelligenza artificiale, perché se la sua struttura non è nella risposta, per una parte crescente dei clienti semplicemente non esiste. Negli ultimi due anni il modo di scegliere un viaggio è cambiato rapidamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il turismo che cambia. Per gli hotel la sfida dell’IA Will AI Agents Soon Book Your Flights, Hotels & Trips Will AI Agents Replace Travel Booking Notizie correlate L’IA prevede se tuo figlio sordo riuscirà a parlare: la previsione che cambia tutto e che esalta gli espertiL’intelligenza artificiale oggi è in grado di fare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: prevedere se un bambino sordo riuscirà a... Il lavoro ibrido cambia l’audio professionale: la sfida tra mobilità, call e IAAGI - Per anni le cuffie da lavoro sono state strumenti quasi invisibili: indispensabili, certo, ma confinati a una funzione precisa, quella di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Non serve ridurre il numero di turisti, bisogna aumentare la qualità. Il caso della Val Pennavaire; Il turismo del futuro è l'inclusività: arriva il corso che cambia le regole dell’accoglienza; Il turismo che cambia. Per gli hotel la sfida dell’IA; Orti, lavoro e inclusione: con Milleorti per il Turismo il progetto che cambia la vita a persone con disabilità. Il turismo che cambia. Per gli hotel la sfida dell’IAL’analisi dell’esperto Emilio Zorini: La rivoluzione non è tecnologica, ma culturale, la priorità non è più il posizionamento su Google. ilrestodelcarlino.it Camper e caravan: come cambiano queste case on the roadCamper e caravan, sempre più comodi e tecnologici, guidano un emergente turismo esperienziale che valorizzi il nostro patrimonio. fortuneita.com Liratv. . Turismo, per Abbac la Campania “tiene” in primavera "Turismo, la Campania tiene in primavera tra segnali positivi e qualche incertezza per l'estate" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #estate #turismo #Abbac #Campania #flussi #Ingenito #Na - facebook.com facebook Lo splendido mosaico absidale della basilica di San Marco, accanto a Palazzo Venezia. turismoroma.it/it/luoghi/basi… . The stunning apse mosaic of the Basilica of San Marco, next to Palazzo Venezia. turismoroma.it/en/places/basi… IG blackwolf_ x.com