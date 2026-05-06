Hormuz l’Iran apre il fuoco contro incrociatori americani

Nelle acque dello Stretto di Hormuz, l’Iran ha aperto il fuoco contro incrociatori statunitensi. Il governo iraniano non ha ancora commentato l’accaduto, mentre fonti militari riferiscono di aver risposto alle cannonate. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’economia iraniana “è stata schiacciata” e ha espresso la speranza che possa fallire. La situazione resta tesa e si attendono sviluppi nelle prossime ore.