Hormuz l’Iran apre il fuoco contro incrociatori americani
Nelle acque dello Stretto di Hormuz, l’Iran ha aperto il fuoco contro incrociatori statunitensi. Il governo iraniano non ha ancora commentato l’accaduto, mentre fonti militari riferiscono di aver risposto alle cannonate. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’economia iraniana “è stata schiacciata” e ha espresso la speranza che possa fallire. La situazione resta tesa e si attendono sviluppi nelle prossime ore.
La guerra grande Missili e droni su navi militari che forzano il blocco. Gli Usa: scaramucce, la tregua resiste La guerra grande Missili e droni su navi militari che forzano il blocco. Gli Usa: scaramucce, la tregua resiste Donald Trump ha affermato che l’economia iraniana «è stata schiacciata» e si è augurato che possa fallire. «Sapete perché? Perché voglio vincere», ha detto parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. L’economia mondiale appare ostaggio delle decisioni del presidente alla guida dell’esercito più potente del mondo, incurante della vita delle popolazioni più vulnerabili, in una logica da reality show in cui l’obiettivo è la vittoria a ogni costo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Iran SEIZES US Navy Destroyer in the Strait of Hormuz — America's Response Was DEVASTATING
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