Hockey Bondeno raggiunto nel finale Resta comunque al comando

Sabato 18 aprile si è svolta al campo Giatti di Bondeno l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 di hockey. La partita ha visto Bondeno raggiunto nel finale da un’altra squadra, ma la squadra locale è rimasta in testa alla classifica. La gara ha coinvolto le squadre di questa prima fase del campionato, che si concluderà con la ripresa delle competizioni.

Nella giornata di sabato 18 aprile è andata in scena al campo Giatti di Bondeno l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1. In campo scendono le due squadre che guidano la classifica, l’ HC Bondeno e l’ HT Sardegna. I bondenesi devono rinunciare nuovamente ad Andrea Bergamini, ancora impegnato negli Stati Uniti. La sfida si apre con il doppio vantaggio per i padroni di casa: prima Ramiro Herndandez è bravo nel trovare la rete insistendo dopo un corner corto mal riuscito, poi è Lago a deviare sotto porta per il raddoppio matildeo. La sfida poi diventa più tattica e a poco dalla fine della prima metà di gara gli avversari accorciano con una sfortunata autorete.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey. Bondeno raggiunto nel finale. Resta comunque al comando Notizie correlate Hockey. Bondeno resta al top. Due under 14 finalisteUn weekend entusiasmante anche per le giovanili matildee, che in un colpo solo hanno staccato il pass per le finali nazionali Under 14 sia maschili... Hockey. Bondeno rifila 6 gol al Cus Padova e resta ai piani altiProsegue senza intoppi il cammino dell’HC Bondeno nel campionato di Serie A1, che nella giornata di sabato ha incontrato la formazione del Cus Padova. Tutti gli aggiornamenti Hockey. Bondeno raggiunto nel finale. Resta comunque al comandoNella giornata di sabato 18 aprile è andata in scena al campo Giatti di Bondeno l’ultima giornata del girone ... msn.com Hockey. Bondeno caught up late. Still holds the lead.Nella giornata di sabato 18 aprile è andata in scena al campo Giatti di Bondeno l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1. In campo scendono le due squadre che guidano la ... sport.quotidiano.net