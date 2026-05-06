Ho partorito da poco e ho paura di avere un prolasso | cosa posso fare?

Da gravidanzaonline.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di circa tre mesi dopo il parto naturale ha contattato un medico esprimendo preoccupazioni riguardo a un possibile prolasso. Ha riferito di aver avuto un parto lungo e difficile e ora teme di aver sviluppato questa complicanza. La paziente desidera conoscere eventuali azioni da intraprendere per affrontare la situazione. È comune che, dopo un parto, si manifestino preoccupazioni legate alla salute del pavimento pelvico.

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Salve dottore, ho partorito da circa tre mesi il mio primo bambino con un parto naturale piuttosto lungo e faticoso. Da qualche settimana mi capita di sentire una sensazione strana, come se qualcosa “scendesse” verso il basso, soprattutto quando sto in piedi a lungo o sollevo il bambino. Non ho dolore, ma questa sensazione mi mette a disagio e mi fa pensare a un possibile prolasso. Alla visita post parto mi avevano detto che era tutto a posto. È possibile che questi sintomi compaiano anche dopo qualche mese? Come si fa a capire se è davvero un prolasso oppure solo una fase di recupero? Grazie mille per la risposta L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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