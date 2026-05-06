Una donna di circa tre mesi dopo il parto naturale ha contattato un medico esprimendo preoccupazioni riguardo a un possibile prolasso. Ha riferito di aver avuto un parto lungo e difficile e ora teme di aver sviluppato questa complicanza. La paziente desidera conoscere eventuali azioni da intraprendere per affrontare la situazione. È comune che, dopo un parto, si manifestino preoccupazioni legate alla salute del pavimento pelvico.

Salve dottore, ho partorito da circa tre mesi il mio primo bambino con un parto naturale piuttosto lungo e faticoso. Da qualche settimana mi capita di sentire una sensazione strana, come se qualcosa “scendesse” verso il basso, soprattutto quando sto in piedi a lungo o sollevo il bambino. Non ho dolore, ma questa sensazione mi mette a disagio e mi fa pensare a un possibile prolasso. Alla visita post parto mi avevano detto che era tutto a posto. È possibile che questi sintomi compaiano anche dopo qualche mese? Come si fa a capire se è davvero un prolasso oppure solo una fase di recupero? Grazie mille per la risposta L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho partorito da poco e ho paura di avere un prolasso: cosa posso fare?”

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