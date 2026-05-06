Un'anziana donna, recentemente sottoposta a trapianto di fegato, ha riportato fratture ma non è stata visitata al pronto soccorso. Successivamente, ha scritto una lettera al direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale, lamentando di essere stata dimessa senza ricevere una diagnosi. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla gestione delle sue condizioni e sull'attenzione prestata alle sue richieste di assistenza.

Anziana trapiantata di fegato scrive al direttore generale dell’Ast Giovanni Stroppa: "Dimessa senza una diagnosi". Riflettori ancora accesi sul Pronto Soccorso del Principe di Piemente, dopo il ‘Caso Franco’, il malato oncologico fotografato il 12 gennaio 2026 disteso a terra nella sala d’attesa e deceduto a quattordici giorni di distanza da quella foto che aveva fatto il giro del web. A denunciare quanto accaduto il 27 aprile 2026, è Anna Lenci, 78enne residente a Trecastelli che si è recata al Pronto Soccorso a 48 ore di distanza da una caduta in casa: "Sono sotto terapia antirigetto e antiepilessia – scrive la donna nella lettera inviata al direttore dell’Ast - per un giramento di testa, sono caduta in bagno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha fratture, nessuno la visita al pronto soccorso

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