Guerra del Tuscolano | blitz nella villa dove si nascondeva il killer assoldato dal clan

Questa mattina, nel quartiere Tuscolano, i carabinieri hanno effettuato un blitz in una villa dove si nascondeva un uomo ritenuto coinvolto in una faida tra clan rivali. Durante l'operazione sono stati eseguiti 24 arresti, con l’obiettivo di smantellare un’organizzazione criminale. L’intervento ha portato alla cattura di diverse persone considerate parte di un gruppo armato coinvolto in attività illegali.

Salgono a 24 gli arresti nell'ambito del maxi blitz attuato questa mattina dai carabinieri al Tuscolano che hanno interrotto una faida fra clan rivali. Diciotto arresti a cui se ne sono sommati altri 6. Il blitz dei reparti speciali in una villetta a Morena, dove è stato trovato il killer cileno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate “Totò Riina si nascondeva nella villa del ministro maltese”, lo scoop di Giletti sul capo di Cosa NostraTotò Riina si nascondeva a Malta, quando era latitante, nella villa dell’attuale ministro dell’agricoltura dell’isola, Anton Refalo, risultato... Arrestato latitante del clan Mazzei: si nascondeva nel CataneseABBONATI A DAYITALIANEWS Condannato per mafia, era irreperibile da gennaio Un uomo di 57 anni, ritenuto appartenente al clan Mazzei di Catania, è... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Clan Senese, maxi blitz contro i narcos vicini al boss: 18 arresti; Droga, armi e vendette: l'ombra dei Senese dietro i 18 arresti che hanno sventato una guerra tra cosche (VIDEO); Maxi blitz antidroga a Roma: 18 arresti, tra loro anche un viterbese. RomaToday. . Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano Agivano con metodo mafioso. Una organizzazione criminale con base al Tuscolano, i cui vertici dell'associazione erano vicini a importanti referenti del clan Senese. Elicotteri e reparti s - facebook.com facebook