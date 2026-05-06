Un artista noto per il suo stile diretto e senza fronzoli ha recentemente commentato pubblicamente sul Grande Fratello, suscitando reazioni nella sfera politica e culturale. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di diverse fazioni, creando un’onda di discussioni e polemiche. La sua presenza nel dibattito si inserisce in un momento di tensione tra diverse fazioni politiche, alimentata anche da riferimenti culturali e musicali.

Ragazzi, che contropiede. Che Avvelenata mediatica e culturale, come l’omonima canzone (il suo vero capolavoro, quello con cui sono più a disagio i maestrini che vogliono intrappolare il Maestrone nello stupidario engagé). Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossìa Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia, intonava Francesco Guccini in quel brano così eterodosso rispetto alla regola che volevano cucirgli addosso. Chissà cosa penseranno oggi i personaggi del demi-monde pseudoculturale ancora più falsamente austeri e i militanti della Ditta ancora più ottusamente severi di quella che è a tutti gli effetti una confessione, da parte del cantautore più equivocato in bozzetto contestatario.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guccini guarda il Gf: la sinistra nel panico

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#BisognaCredereAiSogni #SalaLettura @SalaLettura Ma guarda quante stelle su nel cielo sparse in incalcolabile cammino Tu credi che disegnino la traccia del destino Francesco Guccini @Vitality1978 @Sensibility_6 @AnnaShi60491189 @mi_oro13 @M x.com