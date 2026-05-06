Guardie giurate sui bus Air Campania Confsal | Rischio sconfinamenti e lavoratori esposti

Le guardie giurate sono state introdotte sui mezzi di trasporto pubblico locale di Air Campania, suscitando reazioni da parte di alcune sigle sindacali. Confsal ha espresso preoccupazioni riguardo ai possibili rischi di sconfinamenti e alla sicurezza dei lavoratori coinvolti. La decisione di impiegare guardie private sui bus ha riacceso il discorso sulla tutela del personale e sulla gestione della sicurezza nel settore del trasporto pubblico.

L’introduzione delle guardie particolari giurate a bordo degli autobus del trasporto pubblico locale, come nel caso delle iniziative avviate da Air Campania, riaccende il dibattito sul tema della sicurezza. Una misura pensata per contrastare aggressioni e tensioni, ma che – secondo la Confsal –.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Benevento, Comune diffida Trotta Bus: “Reintegrare 19 lavoratori e sbloccare il passaggio ad AIR Campania”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento ha inviato una nuova diffida alla Trotta Bus Services, sollecitando l’immediato reintegro dei 19... Air Campania, “pochi autisti bus, corse tagliate e linee esternalizzate”: protesta dei lavoratoriI lavoratori di Air Campania hanno scritto una lettera alle istituzioni, denunciando carenza di personale, turni stressanti e esternalizzazioni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sicurezza sui bus Air Campania, Confsal: Servono protocolli precisi per le guardie giurate; tramaglino confsal. Sicurezza sui bus Air Campania, Confsal: «Servono protocolli precisi per le guardie giurate»L’introduzione delle guardie particolari giurate a bordo degli autobus del trasporto pubblico locale, come nel caso delle iniziative avviate da Air Campania, riaccende il dibattito sul tema della sicu ... irpinianews.it Bus sotto scorta: vigilantes armati a bordo degli autobus Air CampaniaDalla maggio, sugli autobus di Air Campania entrerà in servizio la vigilanza armata, affiancata al controllo dei titoli di viaggio. ilgiornalelocale.it Questa mattina, insieme ad Anthony Acconcia, AD di Air Campania, ho effettuato un sopralluogo al parcheggio interrato di piazza Carlo di Borbone, chiuso dall'estate 2025, proprio sotto l’ingresso della Reggia di #Caserta. Su indicazione del Commissario pre - facebook.com facebook