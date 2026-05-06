I mercati mondiali hanno registrato un aumento dell'ottimismo dopo che circolate voci indicano un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Questa notizia ha portato a un calo del prezzo del greggio, che si è attestato sotto i 100 dollari al barile. La riduzione del premio di rischio geopolitico si è riflessa sui prezzi delle materie prime e sui mercati finanziari.

Forte ondata di ottimismo sui mercati globali dopo che le indiscrezioni su un’intesa imminente tra Stati Uniti e Iran hanno innescato un repentino ridimensionamento del premio per il rischio geopolitico incorporato nei prezzi del greggio. Il barile è sceso sotto la soglia psicologica dei 100 dollari, riportando un sospiro di sollievo agli investitori dopo settimane di volatilità legate al conflitto in Medio Oriente. Un accordo fra Washington e Teheran è vicino. Secondo Axios, Washington e Teheran sarebbero vicine alla finalizzazione di un memorandum d’intesa per porre fine al conflitto e avviare un più ampio negoziato sul programma nucleare iraniano.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Greggio sotto i 100 dollari. Euforia sui mercati per la tregua tra USA e Iran

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