La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 si è appena conclusa, trasmettendo le emozioni di una serata caratterizzata da eliminazioni e nomination. La puntata, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha visto alcuni concorrenti lasciare il gioco e altri essere scelti per le prossime sfide. I telespettatori hanno seguito con attenzione gli sviluppi di questa fase del reality.

Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 7 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 7a puntata di martedì 7 aprile. La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 7 aprile 2026 inizia con Ilary Blasi che snocciola i temi più caldi della serata. Si parte subito col botto con lo scontro a 4 tra Antonella Elia, Francesca Manzini, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Il cambio di rotta di Antonella Elia che si è schierata in difesa di Francesca Manzini ha infastidito Paola Caruso e Alessandra Mussolini che hanno etichettato la Elia come voltagabbana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntata

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo, prima puntataSi è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

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Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip facebook

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