Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video Mediaset

Da superguidatv.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination di ieri sera, 7 aprile. Dopo l’eliminazione dei membri dei club economy e club gold, i concorrenti sono stati chiamati a esprimere le proprie preferenze. La dinamica tra i partecipanti si è intensificata, con tutti i concorrenti coinvolti nel voto. La serata ha visto quindi una fase di confronto e discussione tra i presenti, in attesa delle conseguenze delle nomination.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 7 aprile 7a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del  GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. A comunicarlo ai concorrenti è Ilary Blasi: “ stasera cambiamo le regole. Chiedo agli uomini di andare in mistery, mentre tutte le donne di andare in confessionale. Allora il gioco è in mano alle donne e oramai questo è chiaro, voi siete un pò dei mosci, un pò delle piante. Adesso facciamo le nomination. Questa sera le donna entreranno una alla volta e punteranno il dito contro di voi facendo delle nomination palesi”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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