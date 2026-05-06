Grand Hotel Imperial ancora nessuna svolta | il gioiello asburgico resta chiuso

Il Grand Hotel Imperial, simbolo dell'epoca asburgica, rimane chiuso da più di due anni. Non ci sono ancora novità riguardo al suo futuro, e l'edificio si trova in uno stato di inattività prolungata. La sua chiusura preoccupa la comunità locale, che teme un progressivo deterioramento della struttura e un possibile abbandono definitivo. La situazione si trascina senza segnali di un intervento imminente.

Il Grand Hotel Imperial continua a spegnersi nel silenzio. A oltre due anni dalla chiusura, uno degli edifici simbolo di Levico Terme resta senza un futuro concreto, mentre attorno alla storica struttura cresce il timore di un lento e progressivo declino. Nessun investitore, nessuna trattativa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Dup e bilancio, ‘Futuro per Montesarchio’: “Dopo tre anni ancora nessuna svolta”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della minoranza consiliare ‘Futuro per Montesarchio’. Caso Grand hotel, il Comune perde in tribunaleIl Comune perde il primo round per recuperare circa 900mila euro di tributi non versati dalla società Marebello in procedura di fallimento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grand hotel Imperial, stallo totale tra turismo incerto e mancanza di progetti. Marchiori promette un nuovo bando più aderente alle esigenze degli investitori; Hotel Imperial di Levico ancora senza acquirenti: la Provincia avvia uno studio per attirare investitori; Question Time, Zanella (Pd): Quali novità per il Grand hotel Imperial di Levico?; Turismo, la cura è lo sport e il Futsal riempie gli hotel. Ma la sfida a Pesaro parte da giugno. Grand hotel Imperial, stallo totale tra turismo incerto e mancanza di progetti. Marchiori promette un nuovo bando più aderente alle esigenze degli investitoriTRENTO. Grand hotel Imperial di Levico? Ancora nessuna prospettiva concreta di vendita e di interesse. A dirlo è l'assessore provinciale Simone Marchiori rispondendo ad una question time fatta dal c ... ildolomiti.it Levico Terme: nel parco del Grand Hotel Imperial, il mercatino di NataleA Levico Terme, l’avvento, è una cosa seria. La cittadina termale, a partire dal 24 novembre, si colorerà di atmosfere natalizie, luccicanti e colorate, nel suggestivo mercatino nel parco incantato, ... travelquotidiano.com Hotel Imperial di Levico ancora senza acquirenti: la Provincia avvia uno studio per attirare investitori https://www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2026/05/05/hotel-imperial-di-levico-ancora-senza-acquirenti-la-provincia-avvia-uno-studio-per-attirare-investi - facebook.com facebook