Il 19 maggio scadrà il termine per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Per aiutare i candidati, sono disponibili informazioni sulle preferenze e sui servizi richiesti. Inoltre, mercoledì 6 maggio alle 18:00 si terrà un evento in diretta con un rappresentante di un'organizzazione sindacale, dedicato a chiarimenti e approfondimenti sul tema.

La scadenza per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi è fissata al prossimo 19 maggio. Si tratta di un passaggio obbligato per chi desidera ottenere contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, come personale amministrativo, tecnico o ausiliario nella scuola. La procedura è piuttosto articolata e richiede una compilazione accurata. Per offrire un supporto concreto a tutti i candidati, mercoledì 6 maggio alle 18:00 andrà in onda una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda in streaming sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola. Interverrà Cristina Dal Pino, rappresentante sindacale di ANIEF, mentre la conduzione sarà affidata a Andrea Carlino.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Graduatorie ATA 24 mesi, preferenze, servizio e non solo: le info utili. QUESTION TIME con Mileto (Gilda) LIVE Mercoledì 29 aprile alle 16:00C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi: preferenze e servizi. Le info utili per inoltrare al meglio la domanda. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Mercoledì 6 maggio alle 18:00; Domanda Graduatorie ATA 24 mesi è necessario reinserire tutti i servizi oppure solo quelli nuovi? RISPOSTE AI QUESITI.

Graduatorie ATA 24 mesi: preferenze e servizi. Le info utili per inoltrare al meglio la domanda. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Mercoledì 6 maggio alle 18:00La scadenza per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi è fissata al prossimo 19 maggio. Si tratta di un passaggio obbligato per chi desidera ottenere contratti, sia a tempo de ... orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come gestire le frazioni di servizio inferiori a 16 giorniScadono il 19 maggio alle 23:59 i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi provinciali permanenti utilizzati per le supplenz ... orizzontescuola.it

Buongiorno dal Pino del Pezzolo - facebook.com facebook