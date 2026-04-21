L'Inter si prepara a sfidare il Como nelle fasi iniziali della Coppa Italia, con l’obiettivo di arrivare fino alla finale di Roma. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione in vista di questa partita, che rappresenta un passaggio importante nella stagione. La formazione si allena con attenzione e si prepara a mettere in campo tutte le energie per centrare il primo passo verso la possibile doppietta.

Lo scudetto basta e non basta. Per scacciare i fantasmi della Champions League, tra la finale persa per 5-0 contro il Psg e l’eliminazione ai playoff con il Bodo, all’Inter serve qualcosa di storico e il Doblete, la doppietta campionato-Coppa Italia, si presta allo scopo. La coppa nazionale di per sé ha funzioni consolatorie, se parliamo di una grande. Abbinata alla vittoria in campionato assume altri e più alti contorni. Una maglia con due fregi tricolori, lo scudetto e la coccarda, non è mai banale, regala una memoria duratura. L’ultimo Doblete nerazzurro è incastonato nel Triplete del 2010, parliamo dell’Inter di José Mourinho che centrò il magnifico tris Champions-campionato-Coppa Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia e scudetto: Inter, contro il Como inizia l'operazione doblete

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Temi più discussi: Inter, doppietta da 30 milioni: scudetto e Coppa Italia per compensare il flop Champions; Internazionali, Scudetto, Coppa Italia e derby. Al Foro Italico una settimana da incubo; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Dumfries fissa gli obiettivi dell'Inter: Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Futuro? Penso solo al finale di questa stagione.

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In ESCLUSIVA ASSOLUTA il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Segui Inter-Como questa sera in diretta alle ore 21.00 su Canale 5 e in streaming sul nostro sito. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire, sempre su Canale facebook

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