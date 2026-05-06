Gnanca na busia | al Borarium di Opicina arriva il museo che custodisce le vite degli italiani

Al Borarium di Opicina si apre un museo dedicato alle storie degli italiani, con una collezione che comprende taccuini di trincea, lettere d’amore, diari chiusi con il lucchetto e testimonianze di migranti. Tra gli oggetti esposti spicca un lenzuolo a due piazze, ricoperto di scritte fitte, diventato simbolo di questa esposizione unica nel suo genere. L’allestimento raccoglie vari documenti e ricordi legati alle vite di persone che hanno attraversato momenti storici diversi.

Fra taccuini delle trincee, lettere d’amore, diari chiusi con il lucchetto e racconti di migranti, c’è un lenzuolo a due piazze, riempito di fitte righe, che è diventato l'emblema di uno dei musei più originali d'Italia. Lo scrisse di notte con un pennarello Clelia Marchi, contadina di Poggio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Tute che salvano vite: 21 capi di piloti leggendarî al Museo AutoIl Museo Nazionale dell’Automobile di Torino accoglie una nuova sezione permanente dedicata all’evoluzione tecnologica delle tute da gara. Le vite degli altri arriva a teatro a Londra con star Keira Knightley e Luke ThompsonIl film vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero sarà alla base dello spettacolo che debutterà a ottobre a Londra.